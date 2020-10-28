Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunma töreni ile başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Covid-19 nedeniyle tedbirlere göre başladı. Bu kapsamda Atatürk anıtına önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Albay Ercan Aygündüz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum müdürleri katıldı.

Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.