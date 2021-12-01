İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 29 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 29 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 29 kilo esrar maddesi ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl ili Genç ilçesi kırsalında yasa dışı ekim yapıldığı ve bölücü terör örgütüne finans kaynağı sağlanacağına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda, 30 Kasım 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş çuval içesinde 29 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

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