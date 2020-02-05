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Bingöl'de 3 ilçede kar tatili

Bingöl’de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ilçesinin genelinde, Adaklı ile Kigi ilçelerinde ise taşımaları eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Karlıova ilçesinin genelinde, Adaklı ile Kigi ilçelerinde ise taşımaları eğitime 1 gün ara verildi.


Meteorolojinin uyarısının ardından kar yağışı ve olumsuz hava koşulları Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçelerinde etkili oluyor. Dün başlayan kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesinde eğitime bugün de ara verildi. Adaklı ve Kiğı ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.


Bölge genelinde kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

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