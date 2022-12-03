Bingöl'de 3 kalaşnikof ve patlayıcı madde ele geçirildi

Bingöl'de bölücü örgütüne ait toprağa gömülü vaziyetteki jelikan içerisinde 3 adet kalanikof, mermiler ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Genç İlçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 1 adet jelikan içerisinde 3 adet Kalaşnikof, 3 adet dolu şarjör içerisinde toplam 71 adet 7.62x39 mm fişek, 2 adet çinko kova içerisinde yaklaşık 60 kg anahtar düzeneği olmayan amonyum nitrat - mazot karışımı olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ele geçirilmiştir” denildi.