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Bingöl'de 3. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Bingöl’de bir binanın 3.

Bingöl'de bir binanın 3. katından düşen çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, bir binanın 3. katından bir çocuğun düştüğünü görünce çevredeki vatandaşlara haber verdi. Çocuğu hareketsiz gören vatandaşlarda hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.


İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptığı çalışmada, çocuğun 12 yaşındaki Y.A. olduğunu ve merkeze bağlı İnalı Mahallesi'nde ikamet ettiğini tespit etti. İntihar ihtimali üzerinde de durulan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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