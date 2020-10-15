İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de 3 sığınak imha edildi, yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda tespit edilen 3 sığınak imha edildi, yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda tespit edilen 3 sığınak imha edildi, yaşam malzemeleri ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Yayladere ilçesi kırsalında icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında meşelik, sık ormanlık alan içerisinde çalılık alana gizlenmiş vaziyette tespit edilen 3 farklı sığınakta malzeme ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.


Sığınaklar içinde 9 adet adet tüp, 20 metre akım taşıyıcı EYP kablosu, 1 adet soba ve muhtelif yaşam malzemelerinin olduğu belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.