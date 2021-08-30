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Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramının 99’uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Bingöl'de 30 Ağustos Zafer Bayramının 99'uncu yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49. Komando Tugay Komutanı Vekili Piyade Albay Necdet Durak, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okunmasının ardından, Atatürk anıtına valilik, 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

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