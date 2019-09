Bingöl'de 310 personelle gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

Bingöl'de 7 ilden 310 personel ve 70 aracın katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Helikopter ambulansın da destek verdiği tatbikat gerçeği aratmadı.

Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Solhan Karayolu üzerinde bulunan Gülbahar Barajı'nda Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü, Bingöl, Muş, Tunceli, Elazığ, Malatya, Erzincan ve Adıyaman AFAD İl Müdürlükleri Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla 3 günlük eğitim yapıldı. Eğitim sonrasında tüm illerden 310 personel, 70 araç ve ambulans helikopterin de desteğiyle senaryo gereği 7.0 şiddetinde meydana gelen depremin tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında ilk olarak mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Sedye ile binadan indirilen yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansa alınarak UMKE sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Deprem tatbikatı kapsamında havaya gaz sızıntısı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilip gerekli çalışma yapıldı. Ayrıca deprem nedeniyle bir binada çıkan yangına da müdahale edildi. Başarıyla tamamlanan tatbikat gerçeği aratmadı. Kurtarma ekiplerine tatbikatta Bingöl Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Ekipleri, emniyet, jandarma, 112 ve UMKE de destek verdi.

Tatbikatı yerinde takip eden Vali Kadir Ekinci, “Türkiye topyekun bir deprem bölgesi olduğu gibi aynı zamanda Bingöl'ümüzde birinci derece deprem bölgesi ve Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği ve ne yazık ki deprem riski taşıyan bir bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla riskin bu derece yüksek olduğu bir yerde kurtarma ekiplerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve diğer 26 hizmet grubumuzun afete her an müdahale edilebilecek çapta hazır ve her an aktif olması gerekmektedir” dedi.

İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Boğatekin ise “Toplam 310 personel, 70 araçla bölgesel saha tatbikatımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer alması, Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu'nun kesim noktasında olması olası bir afette, kurumlar arası iş birliği, kendimizi test etmek ve bu alanda eksiklerimizi görmek amacıyla bu tatbikatı gerçekleştirmiş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Senaryo gereği 10 yaralı kurtardıklarını söyleyen UMKE şefi Hasan Akkuş ise,"AFAD'ın koordinesinde ilimizde yapılan deprem tatbikatına katıldık. 3 gündür olası afet duruma hazırlık yaptık ve tatbikatımızı gerçekleştirdik. Senaryo gereği tatbikatta 10 yaralı biz aldık, bunların çoğu depremden birinci derecede etkilenen yaralılardı. Bize sağlık bakanlığına bağlı hava ambulansları destek verdi. 50 personelle katıldık” ifadelerini kullandı.