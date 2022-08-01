Bingöl'de 311 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarlalara ekili 311 bin 271 kök kenevir ve 2 kilo 805 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Genç ilçesi Sağgöze köyü Kaymaz mezrası kırsalında icra edilen narkoterör operasyonunda tespit edilen 10 tarla içerisinde 311 bin 271 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 805 gram kubar esrar ve 7 bin 810 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir” denildi.