Bingöl'de 36 şüpheliye yönelik ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'

Bingöl'de 36 şüpheliyi yönelik ‘Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. Operasyonda 74 kilo esrar, 6 bin 182 kök kenevir bitkisi, çok sayıda silah ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde Bingöl İl J. K.lığı unsurlarınca; 30.09.2022 tarihinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik Bingöl/Genç merkezli faaliyet başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma dosyası çerçevesinde gerekli çalışmalar tamamlanarak Bingöl İl K.lığınca 03 Ocak 2023 tarihinde Bingöl - Diyarbakır faaliyet gösteren 36 şüpheliye yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu icra edilmiştir” denildi.

Operasyonda ve ara yakalamalar neticesinde toplamda; 64.3 kilo toz esrar, 10 kilo 25 gram kubar esrar, 6 bin 182 kök kenevir bitkisi, 5 kilo 8 gram kenevir tohumu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 269 bin TL, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet menşei tespit edilmeyen piyade tüfeği, 52 adet 7,62x54 mm çapında piyade tüfeği fişeği, 29 adet 7,62x39 mm çapında piyade tüfeği fişeği,7 adet 9x19 mm tabanca fişeği, 17 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği,11 adet kurusıkı tabanca fişeği, 14 adet cep telefonu, 17 adet sim kart, 6 adet hafıza kartı ele geçirildiği bildirildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen 4 şüphelinin dışında kalan 21 hedef şüphelinin 17'sinin yakalanarak gözaltına alındığı, firari 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Dosya çerçevesinde 36 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığını ifade edildi.