Bingöl'de 39 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle açılan köy yollarından 39'unun yeniden ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Bingöl'de aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin Kuzey bölgelerinde yoğun olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman bir çok köy yolu ise ulaşıma kapanıyor. Daha önce kentte 281 köy yolu ulaşıma kapanmış, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla açılmıştı. Dünden itibaren tekrar etkili olmaya kar yağışı nedeniyle şuana kadara 39 köy yolununu ulaşıma kapandığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin ise yolların açılması için çalışmalara başladığı aktarıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise Bingöl için tekrar kar yağışı uyarısı yaptı.