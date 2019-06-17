Bingöl'de 4 çoban köpeğinin vurulduğu iddiası

Bingöl'de bazı kişiler tarafından 4 çoban köpeğinin vurulduğu, 1'inin telef olduğu 3'ünün ise yaralı olarak ormanlık alana kaçtığı iddia edildi.

Olay, Adaklı ilçesine bağlı Çatma köyünden meydana geldi. İddiaya göre, küçük baş hayvancılıkla uğraşan bir kişinin sürüleri için bulundurduğu çoban köpekleri tüfekle vuruldu. Vurulan köpeklerden 1'i olay yerinde telef olurken, 3'ünün yaralı olarak ormanlık alana kaçtığı ileri sürüldü.

Köpeklerinin vurulduğunu iddia eden şahsın, durumu Jandarmaya illettiği öğrenildi.