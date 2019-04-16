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Bingöl'de 4 farklı bölgede heyelan meydana geldi

Bingöl’ün 4 farklı bölgesinde yağmur dolayısıyla heyelan meydana geldi.

Bingöl'ün 4 farklı bölgesinde yağmur dolayısıyla heyelan meydana geldi.


Meteoroloji'nin uyardığı yağış Bingöl genelinde etkili oluyor. Etkili olan sağanak yağışla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 4 farklı bölgede heyelan meydana geldi.


Heyelan olan bölgelerin Adaklı sütlüce köy yolu, Genç ilçesi Suveran - Yumaklı Grup yolu, Karlıova Devecik-Yiğitler yolu ve merkez Asağıköy- Yelesen Grup yolu olduğu öğrenildi.


Yolları ulaşıma kapatan heyelan olan yerlere, İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yollar kısa sürede ulaşıma açıldı. Bölgede çalışmaların devam ettiği de öğrenildi.

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