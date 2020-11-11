Bingöl'de 4 hektar alana 6 bin 500 fidan dikildi

Bingöl'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde 4 hektarlık alanda 6 bin 500 adet fidan toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” seferberliği kapsamında, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de belirlenen noktalarda fidan dikimi gerçekleştirildi.Bu kapsamda Ilıcalar Yolu 5'inci kilometresindeki alanda fidan dikimi etkinliğine kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Orman İşletme İl Müdürlüğü'nde görevli Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ahmed Barman" Bingöl merkez ve ilçelerdeki çeşitli noktalarda ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdik. Söz konusu etkinliğe kurum amirleri ve vatandaşlarımız katıldı, herkes bir fidan dikti. Pandemi nedeniyle kısıtlamalar olsa da istediğimiz düzeyde bir katılım gerçekleşti. Bugün ki etkinlik çerçevesinde ilimiz genelinde toplamda 6 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 hektar alanda fidanlarımızı diktik"dedi.