İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Bingöl’de boş olduğu öğrenilen 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Bingöl'de boş olduğu öğrenilen 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.Yangın diğer binalara sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürdü.


Yangın, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Hastane caddesinde çıktı. Alınan bilgilere göre, 4 katlı boş bir binanın çatı katında gece saatlerinde yangın çıktı.Yangını fark eden güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 3 itfaiye aracı ile bir vidanjör ve tedbir amaçlı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir TOMA bölgeye sevk edildi.Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Geceyi gündüze çeviren alevler ekipler tarafından zamanında müdahaleyle çevreye yayılmadan kontrol altına alındı.Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.