Bingöl'de 4 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı, yol açma çalışmaları sürüyor.

Bingöl'ün kırsal alanlarında etkili olan kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdüren ekipler, gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcıyor. Çalışmalara dair açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, “Ulaşıma kapalı olan 281 köy yolumuzdan 277 tanesini ulaşıma açtık. Ulaşıma kapalı olan 4 köy yolumuzu ulaşıma açmak ve ulaşıma açılan 277 köyümüzde köy içi yollarının açılması çalışmalarımız devam ediyor. Karla mücadelemiz 281 köy içi yolu ve 817 mezra yolunda devam etmektedir” dedi.