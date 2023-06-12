Bingöl'de 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, araziye gizlenmiş 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik istihbari çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, ''Çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında araziye gizlenmiş vaziyette 2 çuval içerisinde 45.2 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.