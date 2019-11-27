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Bingöl'de 450 kilo amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl’de bölücü terör örgütü tarafından EYP yapımında kullanılan 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

Bingöl'de bölücü terör örgütü tarafından EYP yapımında kullanılan 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27 Kasım 2019 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesi Kızılağaç köyü Karacehennem Ormanı bölgesinde icra edilen operasyon neticesinde yapılan arazi aramasında kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette EYP yapımında kullanılan 50 kilogramlık 9 çuval halinde 450 kilogram amonyum nitrat ele geçirilerek, olay yerinde imha edilmiştir” denildi.


Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

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