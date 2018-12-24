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Bingöl'de 46 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 46 köy yolu ulaşıma kapandı.


Bingöl'de dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından merkez ve ilçelere bağlı 46 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Kar yağışı en çok Karlıova ilçesinde etkili oldu.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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