İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 47 köy yolunda çalışmalar sürüyor

Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapanan 47 köyde, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan 47 köyde, ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Bingöl'de kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarında çalışma başlatan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, yoğun bir mesai harcayarak yolları tekrar ulaşıma açmaya çalışıyor.


Merkeze bağlı 11, Adaklı 9, Genç 11, Karlıova 7 ve Solhan'da 9 olmak üzere toplamda 47 köy yolunda 110 personelle çalışmalar aralıksız sürüyor.

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