Bingöl'de 5 depremde bin 536 kişi hayatını kaybetti

Bingöl AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, Bingöl'de 1934-2003 yılları arasında meydana gelen depremlerde toplamda bin 536 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, 1 Mayıs 2003 yılında meydana gelen ve 176 vatandaşın hayatını depremin yıl dönümünde kentte meydana gelen depremlerle ilgili bilgi verdi.

Cumhuriyet tarihinden itibaren Bingöl'ün 5 büyük deprem atlattığını hatırlatan Boğatekin,"1934'te 12 kişi, 1949'da 450 kişi, 1950'de 20 kişi, 1971'de 878 kişi ve son olarak 2003 yılında ise 6.4 büyüklüğündeki depremde 176 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini bilmekteyiz. 1900'den günümüze kadar dünyada meydana gelen depremler yönünden ülkemizde gerçekleşen 77 ölümcül depremle dünyada 4'üncü ülkeyiz, yani Türkiye'de 1900 yılından itibaren 77 ölümcül deprem meydana gelmiş ve bunlardan 5 tanesi bizzat ilimizde yaşanmıştır. İlimizde gerçekleşen ölümcül depremleri ülkemizde meydana gelmiş diğer ölümcül depremlere oranladığımızda Bingöl deprem afetselliği yönünden ilk sıralarda yer alıyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz depremin ne zaman geleceği belli değil ama tedbirsizlik nedeniyle geldiğinde ne yapacağı belli. Aynı zamanda Karlıova ilçemiz DAF ve KAF ana fay hatlarının kesiştiği bir bölgede olması nedeniyle birinci dereceden bir deprem bölgesinde yaşıyoruz” dedi.

" Eğitim çalışmalarımız aralıksız devam edecek"

Bingöl'de yapılan binaların çok katlı yapılmaması konusunda uyarılarda bulunan Boğatekin, “İlimizde çok yüksek katlı binaların yapımını da doğru bulmuyoruz, binalarımızı dikey ve bitişik nizamda yapacağımıza daha çevreci olan diğer bir yapılaşma şekline yönelerek binalarımızı az katlı, yatay ve ayrık nizamda yapmamız çevreden ve doğadan hem lezzet almamızı sağlar hem de depremlere karşı daha korunaklı yapılara sahip olmamıza vesile olunur. Kentsel dönüşüm yasaları ile ülkemizde ve bilahare ilimizde depreme karşı dayanıksız olan yapılar bir bir yıkılarak yerine yeni binalar yapıldı, devletimiz kriz yönetiminden çok risk yönetimine odaklanmış durumdadır, bu hizmet bizleri fazlasıyla sevindirmektedir. En azından eskimiş ve deprem görmüş binalarımız yıkılıyor ve yerlerine yeni binalar yapılıyor. Buradaki amaç, risk yönetimi sayesinde olası afet sırası ve sonrası oluşabilecek zararları asgari seviyeye indirmektir. İl AFAD Müdürlüğü olarak Afetlere karşı dirençli ve yaşanılabilir bir kent oluşturma çabası ve gayreti içerisindeyiz. Aynı zamanda afet öncesi, sırası ve sonrasında uygulanması gereken kuralları da okullarımızda, kamu kurumlarımızda, üniversitemizde, şehrin muhtelif yerlerinde sivil vatandaşlarımız için eğitim çalışmalarına da aralıksız devam etmekteyiz” diye konuştu.