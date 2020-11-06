Bingöl'de 5 köprü tamamlanarak hizmete açıldı

Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin, kent genelinde üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Bu kapsamda Karlıova ve Yedisu ilçelerinde 5 adet köprü çalışmasının yapılarak hizmete açıldığı kaydedildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül," Temmuz ayından itibaren birçok bölgede köprü çalışmalarına hız verdik. Bunlar biri Karlıova ilçesine bağlı 3 mezrayı Yedisu Karayoluna bağlayan 23 metre uzunluğundaki köprüydü. Dün itibariyle köprüde çalışmalarımız bitti ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Yine Yedisu ilçesine bağlı Dinarbey, Güzgülü köylerindeki köprüleri de tamamladık ve toplamda 5 köprümüzü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Yıl içinde çalışmalarımız ekiplerimizle durmaksızın devam edecek” dedi.