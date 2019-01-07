İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de 5 şüpheli tutuklandı

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523’kişi yakalanırken, 5’i tutuklandıİl Jandarma Komutanlığının Aralık 2018 faaliyet raporu açıkladı.

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz ay hakkında aranma kararı bulunan 523'kişi yakalanırken, 5'i tutuklandı


İl Jandarma Komutanlığının Aralık 2018 faaliyet raporu açıkladı. Raporda, “1'i Kaçakçılık, 27'si Asayiş, 523'ü askeri suçtan olmak üzere aranan toplam 551 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapılmış olup, sevk edildikleri adli makamlar tarafından 5 şahıs tutuklanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.