Bingöl'de 50 kitap okuyan öğrenci ödüllendirildi

Bingöl'de eğitim öğretim yılı içerisinde 50 kitap okuyan 10'uncu sınıf öğrencisi Bulut Bayram ödüllendirildi.

Bingöl'de 270 öğrencili Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 10'uncu sınıf öğrencisi Bulut Bayram, okul idaresi ve öğretmenlerin emeğiyle kurulan Z kütüphanede en çok kitap okuyan öğrenci oldu. Eğitim öğretim yılı içinde okul kütüphanesinde yaklaşık 50 kitap okuyan Bayram'a, okul idaresi tarafından ödül verildi.

Bayram, “İlkokulda kitap okuyamazdım, heyecanlanırdım. İlkokul öğretmenin de nerede yazı görürsem okumamı söylerdi, ben de gazete gibi ne görürsem hep okurdum. Bu yıl kütüphanemizde 50'ye yakın kitap okudum. Her yıl bunu daha da fazla arttırmaya çalışıyorum. Bunun bana göre biraz az olmasının nedeni okuldaki döner sermaye biriminde ve yaz tatilinde İstanbul'a gidip çalışıyorum. Derslerimizden arta kalan vakitlerimde kütüphaneye gelip kitap okuyorum, satranç yeri var, oynuyorum. Okulumuz bizlere çok güzel bir kütüphane yaptı, ben de 50 kitabı burada okudum ve okulumuza teşekkür ederim. Okul idaremiz çok kitap okuduğum için bana ödül de verdi” dedi.

Okulda yeni açılan kütüphanede yaklaşık 2 bin güncel kitap olduğunun altını çizen okul müdürü Murat Sözer, “Mesleki Eğitim'de bin okul projesi çerçevesinde kütüphanemizi aktif hale getirdik. Güncel kitaplarla dolu güzel bir kütüphane oluşturduk. Mesleki okulların sadece atölye gibi mesleki çalışmaların yapması yanı sıra bu okullarımızda sosyal, kültürel faaliyetlerin de artması, öğrencilerimizin kitaplarla iç içe olması ve kitap okuma alışkanlıklarını kazandırmak adına kütüphanemizi güncel kitaplarla aktif hale getirdik. Çok ciddi anlamda kitap okuyan öğrencilerimiz var. İlimizde bu sene 'Bingöl okuyor' projesi çerçevesinde öykü yarışmasında dereceye giren öğrencimiz oldu, hem o öğrencimize hem de en çok kitap okuyan öğrencilerimizi ödüllendirip kitap okuma alışkanlığını arttırma hedefindeyiz” diye konuştu.