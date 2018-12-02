Bingöl'de 500 öğrenciye giyim yardımı

Bingöl'ün Genç ilçesinde 500 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Genç ilçesi Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural ve hayırsever bir iş adamının girişimleri sonucu özel bir markadan temin edilen kışlık kıyafetler, ilçede ihtiyaç sahibi 500 öğrenciye dağıtıldı.

Kıyafet yardımında öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Vural, “Kaymakamlığımızın girişimleri ile öğrencilerimize yaptıkları bu anlamlı ve örnek tavırlarından dolayı eğitim gönüllüsü Rahim Özge'ye ve firmaya şahsım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. Bu kış ihtiyaç sahibi öğrenciler için sıcak geçecek” diye konuştu.