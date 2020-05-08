İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de 524 bin 615 adet maske ücretsiz dağıtıldı

Bingöl’de korona virüs tedbirleri kapsamında 524 bin 615 adet maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Bingöl'de korona virüs tedbirleri kapsamında 524 bin 615 adet maske dağıtımı gerçekleştirildi.


Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de korona virüs ile mücadele aralıksız bir şekilde sürerken, valilik koordinesinde de ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor. Bu kapsamda şuana kadar vatandaşlara 524 bin 615 adet maskenin ücretsiz olarak ulaştırıldığı bildirildi.


Valilik, PTT ve eczanelerden şuan kadar toplam 524 bin 615 adet maskenin vatandaşlara ücretsiz bir şekilde dağıtıldığını belirten Vali Kadir Ekinci," “Ayrıca Gençlik Merkezleri ve BİLSEM'de üretilen maskeler de başta emniyet, jandarma ve sağlık olmak üzere tüm kurumlarımıza dağıtılmaktadır. Yine Pazar yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında Vefa Sosyal Destek Gruplarımızca vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı devam etmektedir” dedi.


Öteyandan, kentte Kısa Çalışma Ödeneğine 586 işletmenin başvuru yaptığı, 2 bin 282 işçiye brüt kazancının yüzde 60'ı oranında ödeme yapıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.