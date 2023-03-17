İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında 55 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede Genç ilçesi kırsalında yapılan yol kontrol uygulamasında durdurulan otobüsün içinde 55 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen tütün ile ilgili H.İ. isimli şahıs hakkında 4733 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.

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