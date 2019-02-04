Bingöl'de 57 bin öğrenci ders başı yaptı

Bingöl'de yarıyıl tatilinin ardından 57 bin öğrenci ders başı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 2018-2019 Eğitim Öğretim yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler için ders zili çaldı. 57 bin öğrencinin bulunduğu kentte öğrenciler heyecanla okula geldi. Atatürk İlkokulunda da derse gelen idareci, öğretmen ve öğrenciler okulların açılmasıyla mutluluklarını dile getirdi.

3. sınıf öğrencisi Eflin Aydemir, “Arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi çok özledik. Derslerimizi de özledik . Yeni dönemin bizler için çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Derslerimiz çok güzel konuları tekrarladık ve derslerimizde de başarılı olacağımızı düşünüyoruz”dedi.

Öğrencilerden Meriç Emre Sarıçayır ise, “Yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Hem derslerimiz için hem de arkadaşlarımız için iyi olur. Arkadaşlarımızı çok özleşmiştik. Tatilin bitmesi biraz kötü ama öğretmen ve arkadaşlarımı çok özledim. O yüzden bir yandan iyi bir yandan kötü bir durum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin okula gelirken mutlu olduğunu belirten okul Müdürü Aydın Başoğuz,"2018-2019 Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün itibariyle başlamış oldu, okullar açıldı ve ilk ders zili çaldı. Çocuklarımız heyecanlı ve sevinçli bir şekilde geldi. Onların mutluluğu biz eğitimcileri de mutlu etti. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum”diye konuştu.