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Bingöl'de 58 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Bingöl’de 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının son bulmasıyla 58 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bingöl'de 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının son bulmasıyla 58 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.


Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de öğrenciler karne almak için sabah saatlerinde okul yolunu tuttu. Bingöl'de 370 eğitim öğretim kurumunda toplam 58 bin öğrenciye karne verildi.Karne töreni de , Merkez Ankara Büyükşehir Belediyesi ilkokulunda Vali Kadir Ekinci, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Burada öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Ekinci, dağıtılan fidanları dikmeleri ve bakım yapmaları konusunda öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.


Öğrencilere fidanlar verdiklerini ve dikmelerini isteyen Vali Ekinci, “Onlar sizin gibi daha. Sulamaya ihtiyacı var, bakıma ihtiyacı var. Onlara bakmayı ihmal etmeyin tatilde"dedi.


Yaz tatilinin oyun zamanı olduğunu da aktaran Ekinci, öğrencilere bol kitap okuma tavsiyesinde de bulundu.


Karnelerin dağıtılmasının ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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