Bingöl'de 59 bin öğrenci ders başı yaptı

Bingöl'de 59 bin 431 öğrenci ders başı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı başladı. 4 bin 905'i birinci sınıf toplam 59 bin 431 öğrenci ve 3 bin 644 öğretmenin ders başı yaptığı yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Saray Mahallesi'nde bulunan Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulu'nu Vali Kadir Ekinci ve İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ziyaret etti. Vali Ekinci, çocuklarla yakından ilgilenip, çeşitli hediyeler verdi.Sınıfları tek tek gezip bilgi alan Vali Ekinci, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve öğretim de yeni bir dönemin başladığını anımsatan Vali Ekinci," Bilimin ve aklın ışığında öğretmenlerimizin rehberliğinde yeni bir döneme hazırlanacakları bir gün yaşıyoruz. Bugün bizim için mutlu bir gün. Bugün, ümit ediyorum ki çocuklarımızın geleceği için bir kıvılcım olacaktır. Tüm büyük yangınlar bir kıvılcımla başlar. Bugünün kıvılcımıyla umut ediyorum ki geleceğin aydınlık yarınları bu kıvılcımla büyük bir yangına dönüşecek, ülke sevdasıyla, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesine vesile olacaktır”dedi.