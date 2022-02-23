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Bingöl'de 5'inci Hesarek Kayak Festivali düzenlenecek

Bingöl’de her sene geleneksel olarak yapılan ‘Hesarek Kayak Festivali’nin 5’inci düzenlenecek.

Bingöl'de her sene geleneksel olarak yapılan ‘Hesarek Kayak Festivali'nin 5'inci düzenlenecek.


26 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek festival kapsamında Gripin konseri, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği kaydedilen açıklamada, “Doğu'nun saklı Cenneti Bingöl'ümüzde, bölgemizin göz bebeği Hesarek Kayak Merkezi'nde organize edeceğimiz festival ile vatandaşlarımız, eğlence dolu bir gün yaşayacak. Festival alanına Veysel Belgin Gençlik Merkezi önünden 09.00 ile 13.00 saatleri aralığında hareket edinilebilecek. Kayak gösterisi, konser, halk oyunları, halat çekme yarışı ve kızak çekme yarışı gibi etkinlikler yapılacak. Yine festival alanında katılımcılara sucuk ekmek ve çeşitli ikramlarda bulunulacak. Konserleriyle, birbirinden farklı yarışmalarıyla ve bol eğlencelerle geçireceğimiz festivalimize tüm vatandaşlarımız davetlidir" denildi.

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