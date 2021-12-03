İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de 6 odalı sığınak imha edildi

Bingöl’de devam eden Eren-Kış-6 operasyonları kapsamında bölücü terör örgütü PKK’ya ait 6 odalı sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

Bingöl'de devam eden Eren-Kış-6 operasyonları kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait 6 odalı sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.


Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl ili merkez ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada eski bir depo toprağa gömülü vaziyette ve 6 odalı 1 sığınakta, 2 adet piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.