Bingöl'de 6 odalı sığınak imha edildi

Bingöl'de devam eden Eren-Kış-6 operasyonları kapsamında bölücü terör örgütü PKK'ya ait 6 odalı sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Bingöl ili merkez ilçesi kırsalında Eren-Kış-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toplam 2 ayrı noktada eski bir depo toprağa gömülü vaziyette ve 6 odalı 1 sığınakta, 2 adet piknik tüpü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar ve malzemeler imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.