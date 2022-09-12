Bingöl'de 60 bin 466 öğrenci ders başı yaptı

Bingöl'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için ilk ders zili çaldı. Ders ziliyle birlikte kentte 441 okulda 60 bin 466 öğrenci ders başı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, çalan ilk ders zili ile başladı. Kent genelinde bu yıl 441 okulda 60 bin 466 öğrenci ders başı yaptı. Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulunda eğitim ve öğretim yılı açılış programı yapıldı. Programa, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çalan ilk ders zili ile birlikte öğrenciler sınıflarında yerlerini alırken Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve İl Milli Eğitim Müdür Halil Yücel öğrencilere, hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Vali Yardımcısı Fatih Kaya, "İnşallah sizlerle beraber bu ülkemizin geleceğine daha büyük katkılar sağlayacağız, daha ileriye gitmesini sağlayacağız. İnşallah sizleri de sizlerin çalışmasıyla, gayretiyle geleceğimizin, ülkemizin geleceğinin daha parlak olduğu her halinden aşikar. Bir an önce sınıflarınıza gidip okula eğitim öğretiminize başlamak istiyorsunuz. Bizler de sizi çok bekledik sizleri çok özledik. Öğretmenlerimiz sizi çok özledi, sizden öğretmenlerinizi çok özlediniz. İnşallah bu eğitim öğretim yılında sizlere çok çok yenilikler kaçacak yeni şeyler öğreneceksiniz” dedi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı ile ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel “İlimizde 441 kurumumuza 60 bin 466 öğrenciyle eğitim öğretime başladık. Şu an sizlerin de gördüğü üzere sınıfımızdayız. Sınıflarda ücretsiz ders kitaplarımız, yardımcı kaynak kitaplarımız hazır durumda, bundan da mutluluk duyuyoruz. Yine 1 sınıflara başlayan 5 bin 346 öğrencimiz var. Onlar da çok heyecan var bunu gözlemledik. Bunun dışında tüm hazırlıklarımız yerinde. Okullarımız ve sınıflarımız gayet temiz. İnşallah güzel bir yıl geçireceğiz diye düşünüyorum” diye konuştu.

Öğrencilerden Raziye Betül Akansu “Arkadaşlarımı çok özledim. Yeni arkadaşlarımda olduğu için çok mutluyum. Sabahçı olduğum içinde çok mutluyum böyle daha güzelmiş. 12'de okuldan çıkıp dışarıda oynayıp daha çok ödev yapıp okumak çok daha güzel” şeklinde konuştu.