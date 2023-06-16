Bingöl'de 60 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de öğrenciler karnelerini aldı. Kent genelinde toplam 60 bin 614 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bingöl'de eğitim ve öğretim yılının son gününde karne dağıtımı yapıldı. Kent genelinde 60 bin 614 öğrenci, aileleriyle birlikte okula giderek karnelerini aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan İlkokulu'nda karne dağıtım programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, öğrencilere karnelerini takdim etti. Öğrencilerin bu yıl yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Engin, “Bingöl'de 388 kurumumuzda 60 bin 614 öğrencimiz ve 3 bin 914 öğretmenimizle bugün eğitim öğretime ara vereceğiz. Yıl içerisinde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz oldukça yoruldu. Ciddi bir performans sergilediler. Bu yaz tatilinde de sergiledikleri performansları daha güçlü kılmak için dinlenmeye ihtiyaçları var. Bu tatil döneminde gerek öğrencilerimiz, gerekse öğretmenlerimiz iyi bir dinlenme zamanı geçireceklerdir. Çocuklarımız yıl içerisinde anne ve babalarına hasret kaldı. İstedikleri anlamda zaman geçiremediler, çok yoğun çalıştılar. Bu tatil döneminde aileleriyle çok güzel zaman geçireceklerine inanıyorum” dedi.

Karnesini aldığı için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Yağmur Çiçek, “Çok heyecanlıyım, karnemi aldım ve geçtim. Artık ikinci sınıfa başlayacağız. Tatile gidip orada gezeceğim ve orada her şeyi keşfetmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Okuldan ayrıldığı için üzüldüğünü belirten Hatice Naz Çam ise, “Bu yaz tatile gideceğim, orada kitap okuyacağım. 4'üncü sınıfa geçtiğim için de mutluyum. Biraz daha büyüdük hepimiz” diye konuştu.