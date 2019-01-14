Bingöl'de 650 kamyon kar şehir dışına taşındı

Bingöl'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından 650 kamyon kar şehir dışına taşındı.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, çarşı merkezi ve mahallelerde devam eden karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.Ekip amirlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Barakazi, esnaf ve vatandaşlarla da sohbet edip, destek ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

5 greyder, 10 yüklenici, 6 kamyon, 3 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 170 personelle il genelinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Yücel Barakazi, “Çarşı merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelere ağırlık veriliyor. Çarşı merkezinde yapılan çalışmalar sonucu 5 günde 650 kamyon kar şehir dışına çıkarıldı. Araç yolunu ve kaldırımları kardan temizleyerek vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamaları için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Son yılların en sert kışlarından birinin yaşandığını ifade eden Barakazi, “Kent merkezinde kar kalınlığı bir metreye yaklaşmış durumda. Kırsalda özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı iki metreyi aştı. Kardan dolayı sadece şehir merkezinde değil, köy ve şehirler arası yollarda da aksaklıklar yaşanıyor. Belediye ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışarak bu olumsuzlukları gideriyor. Bir yandan yol ve kaldırımları temizlerken diğer taraftan da düzenli bir şekilde tuzlama çalışması yürütüyoruz. Yine İtfaiye Müdürlüğümüz ekipleri yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çatılardaki buzları kırıyor” diye bilgi verdi.

“Araç sahipleri duyarlı davranmalı”

Karla mücadele çalışmalarının yürütülmesinde araç parklarının büyük sıkıntı oluşturduğunu vurgulayan Barakazi;"Ekiplerimiz çalışmalarını yürütürken yollarda park edilen araçlardan dolayı büyük sıkıntı yaşıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri kar çalışması yapılan bölgelerde trafik güvenliğini sağlayıp park edilen araç sahiplerine ulaşıyor. Bu anlamda araç sahiplerinin biraz daha duyarlılık göstermesi gerekiyor. Öte yandan çalışmalarımızı sürdürürken bizlere destek olan esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine karla mücadele gece gündüz emek sarf eden ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kar yağışı sonrası metan içme suyu kaynağında arıza yaşandığını anımsatan Barakazi,"Bölgede yaşanılan heyelan sonrası metan içme suyu hattında arıza yaşandı. 3 araç ve 8 kişilik personel günlerce bölgeye ulaşmaya çalıştı. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı, yer yer sis ve don olaylarının görüldüğü bölgeye ulaşmak günlerce sürdü. Yoğun bir çalışma sonrası arızanın olduğu bölgeye intikal eden ekipler, arızayı giderdi. Fedakarca gece gündüz demeden emek sarf eden başta BİSKİ ekiplerimize, DSİ, İl Özel İdaresi ve kurumlarımızı bize yönlendirip destekleyen Valimiz Kadir Ekinci'ye teşekkür ediyorum”diyerek sözlerini tamamladı.