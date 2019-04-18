Bingöl'de 665 kişi işe yerleştirildi, 2 bin 177 kişi TYP ile istihdam edildi

Bingöl'de 2019 yılının ilk 3 ayında 665 kişi işe yerleşirken, Toplum Yararına Programlar kapsamında 2 bin 177 kişinin çeşitli alanlarda istihdam edildiği bildirildi.

Bingöl'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 2. Olağan toplantısı gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Yusuf Gemici başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantı kurum yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda kentte istihdam ve mesleki eğitim alanında yapılmış olan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Yapılan çalışmaların rakamsal verilerinin paylaşan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, "2019 yılı içerisinde İl Müdürlüğümüzce toplam 665 kişi işe yerleştirilmiştir, Çeşitli mesleklerde 298 kişi mesleki eğitim kurslarına katılmıştır, İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 86 program düzenlenerek 210 kişi bu programlardan faydalandırılmıştır, 498 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmış olup 1 milyon 82 bin 992 lira ödeme yapılmıştır, 10 bin 74 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti verilmiştir, 329 işyeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir, İşverenlere, Öğrencilere ve İşsizlere yönelik olarak toplam 52 grup çalışması yapılarak kurum hizmetlerimiz, iş arama-işe yerleştirme süreci ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılmıştır, Toplum Yararına Programlar kapsamında 69 program düzenlenmiş olup 2177 kişi istihdam edilmiştir”dedi.