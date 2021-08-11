Bingöl'de 7 aylık kaza bilançosu: 8 ölü, 501 yaralı

Bingöl'de son 7 ayda 290 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, 501 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiğine göre, son 7 ayda meydana gelen 290 kazada 8 kişi hayatını kaybederken 501 kişi ise yaralandı. Öte yandan 7 ay içerisinde gerçekleşen 282 kaza ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.