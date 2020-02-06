Bingöl'de 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı

Bingöl polisinin yaptığı çalışmada 7 ayrı hırsızlık olayı aydınlatıldı, gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, kentte meydana gelen kapkaç, iş yerinden ve araçtan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada geçtiğimiz ay içerisinde meydana gelen 6 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli tespit edilip yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.

Öteyandan çalışmalarını sürdüren ekipler ayrıca geçtiğimiz yılın Eylül ayında üniversite öğrencilerinin bankamatik kartlarını çalan şüpheli M.K'yi de kamera kayıtlarından tespit edip gözaltına aldı.Emniyette ifadesi alınan şüpheli M.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalınan para ve bazı malzemeler ise ele geçirildi.