Bingöl'de 7 bin 640 adet hibe destekli arı kovanı dağıtıldı

Bingöl'de Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bugüne kadar 764 üreticiye 7 bin 640 adet arı kovanı dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Genç ilçesine bağlı Sarısaman, Keklikdere, Çevirme Köyleri ve Yeşildere mahallesinde 57 arıcıya yüzde 80 hibeli 570 adet çift katlı arı kovanı dağıtımı yapıldı. Bugüne kadar 764 üreticiye toplamda 7 bin 640 adet arı kovanı dağıtımı yapıldığı belirtildi. 2020 yılı içerisinde Ormanardı ve Güveçli köylerinde 21 hektar alanda Bal Ormanı kurularak arıcıların daha verimli ve sağlıklı çalışmalarının hedeflendiği de aktarıldı.

Kentte arıcılık sektörünün arttığını anımsatan Orman İşletme İl Müdürü İbrahim Börü,“Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Genç İlçesi Sarısaman, Keklikdere, Çevirme Köyleri ve Yeşildere mahallesinde 57 arıcımıza yüzde 80 hibeli olarak 570 adet çift katlı arı kovanı dağıtımı yapılmıştır. Arıcılık sertifikası olmayan üreticilere arıcılık eğitim kursları açılarak sertifika almaları sağlanmıştır. Eğitim sonunda sertifika alan arıcılarımıza arı kovanı dağıtımı yapılarak destek verilmiştir. Bingöl için arıcılık önemli bir sektör haline gelmiş ve her geçen yıl arıcılık faaliyetleri yapan kişi sayısı, kovan sayısı ve kovan başına elde edilen bal miktarlarında artışlar gözlemlenmektedir. Bu yönüyle de aile ekonomisi için asıl veya yan gelir kaynağı olarak da üreticilere büyük bir destek sağlanmaktadır” dedi.

Projesi kapsamında bugüne kadar 764 üreticiye toplamda 7bin 640 adet arı kovanı dağıtıldığını aktaran Börü, 2020 yılı içerisinde Ormanardı ve Güveçli köylerinde 21 hektar alanda Bal Ormanı kurularak arıcıların daha verimli ve sağlıklı çalışmasının hedeflendiğini söyledi.