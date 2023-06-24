Bingöl'de 720 paket kaçak sigara ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada jandarma ekiplerince 720 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığının korunması ve her türlü kaçakçılığın ve kaçakçılıktan kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla Genç ilçesi Yayla köyü yol ayrımında icra edilen faaliyet esnasında, durdurulan otobüs içerisinde yapılan kontrolde otobüste yolcu olarak bulunan bir şahsa ait olduğu tespit edilen 720 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir” denildi.