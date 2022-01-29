İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 79 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 79 köy yolu ulaşıma kapandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı, köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresine bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 23, Adaklı'ya 12, Genç'e 25, Karlıova'ya 6, Kiğı'ya 2, Solhan'a 6 ve Yayladere ilçesine bağlı 5 olmak üzere toplamda 79 köy yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.


Ekiplerin, kapalı köy yollarında çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

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