Bingöl'de 80 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl genelinde kapalı bulunan 281 köy yolundan 80'inin ulaşıma açılırken, diğer yollarda çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bingöl'de önceki etkili olan ve hayatı durma noktasına getiren kar yağışı, merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolunu kapatmıştı. Kar ve tipinin geçmesinin ardından İl Özel İdaresi Karla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalarda şuana kadar 80 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerin, 201 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kent merkezinde etkisini gösteren ve 1 metreyi bulan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin de karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarıldı.

Şehir içinde şimdiye kadar 700 kilometre yol ağını kardan temizleyen belediye ekiplerinin 5 greyder, 10 yüklenici, 6 kamyon, 3 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 170 personelle çalıştığı ifade edildi.