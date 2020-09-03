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Bingöl'de 840 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda 840 kilogram kubar esrar ile 2 bin 500 adet hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında jandarma timleri tarafından düzenlenen operasyonda 840 kilogram kubar esrar ile 2 bin 500 adet hint keneviri ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon icra edilmiştir. Operasyonda 3 adet tarla içerisinde toplam 2 bin 500 kök kenevir bitkisi ile birlikte tarla kenarında kurutulmaya bırakılmış vaziyette 840 kilogram kubar esrar maddesi ve 110 metre sulama hortumu ele geçirilerek 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

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