Bingöl'de 9 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından Genç ilçesinde bir evde yapılan aramada, toplamda 9 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından, terörün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar Yol Kontrol Noktasında icra edilen faaliyet esnasında 2 şüpheli şahısın olduğunun görülmesi neticesinde şahıslar durdurularak yapılan kontrolde bir şahsın üzerinde 241 gram toz esrar maddesi tespit edilerek şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır. Ayrıca aynı gün içerisinde narkoterör operasyonlarına yönelik çalışmalarda; Genç ilçesi bölgesinde yapılan bir ev aramasında 1 kilo 800 gram kubar esrar maddesi, 7 kilo 400 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere göz altına alınmıştır” denildi.