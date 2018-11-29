Bingöl'de 9 KOBİGEL projesi onaylandı

Bingöl KOSGEB İl Müdürü Naci Özdemir, KOBİ Gelişim Destek Programı proje kapsamında il müdürlüğüne başvuruda bulunan 13 projeden 9'unun kabul edildiğini bildirdi.

KOSGEB Başkanlığı tarafından KOBİ'lerin ekonomideki paylarının arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı proje teklif çağrısının açıklandığını anımsatan İl Müdürü Naci Özdemir, başvuruların sonuçlandığını bildirdi.

Özdemir açıklamasında, “İmalat sanayinde faaliyet gösteren, Yüksek Teknolojili ve Katma Değerli üretim yapan işletmelere yönelik 2018 - 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Proje Teklif Çağrısına yapılan başvuruların ön değerlendirme aşamasını geçen projelerin, nihai değerlendirme işlemleri tamamlandı. KOBİ-GEL 2018 - 1. Çağrısında Proje Karar Kurulları tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, KOSGEB Bingöl Müdürlüğümüze sunulan 13 projeden 9 tanesi kabul edildi. Ülke geneli 2 bin 545 proje kabul edilmiş olup işletmelere 734 milyon TL'lik kaynak sağlanacak. 1,5 milyar TL'lik proje yatırım hacmi oluşturulacak. 6 bin 55 yeni personel istihdam edilecektir. Projeleri kabul olan işletmeler önümüzdeki günlerde ile ilgili KOSGEB Müdürlükleri tarafından taahhütname imzalamaya davet edilecektir. İşletmelerin taahhütnamelerinin ilgili KOSGEB Müdürlüklerinin evrak kaydına girmesiyle birlikte destek süreçleri başlayacaktır”dedi.