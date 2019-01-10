Bingöl'de 900 kilometre yol kardan temizlendi

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, gece ve gündüz demeden kar temizleme çalışması yürüten belediye ekiplerinin, bu doğrultuda şimdiye kadar 900 kilometre yolu kardan temizlediği belirtildi.

Soğuk hava şartları ve tüm olumsuzluklara rağmen çalışmaları aksatılmadan sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “5 greyder, 10 yüklenici, 6 kamyon, 3 tuzlama aracı, 2 kaldırım temizleme aracı ve 170 personelle il genelinde karla mücadele çalışması yürütülüyor. Gece gündüz demeden planlı bir şekilde sürdürülen çalışmalar kapsamında çarşı merkezi ve mahallelerimizdeki ana arterler öncelik olarak kardan temizleniyor” denildi.

“Öncelikle ana arterler temizleniyor”

Hastane, okul ve resmi kurumların bulunduğu güzergâhlara öncelik verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Hafta başından itibaren etkili olan kar yağışının ardından hastane yollarına öncelik verildi. Hastalarımızın yolda mağdur edilmemesi ve olumsuzluk yaşamaları için hastanelerimizin cadde ve sokakları kardan temizlendi. Öte yandan 112 çağrı merkezinden gelen ihbarlar dikkate alınarak hastaların bulunduğu bölgeler hızlı bir şekilde kardan temizlendi ve sağlık ekiplerinin hastalara ulaşması sağlandı. Yine okul ve resmi kurumların bulunduğu cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde kardan temizlendi. Karla mücadele çalışmaları, ana arterler ve trafiğin yoğun olduğu ana yollarda yoğun bir şekilde devam etmektedir. Buralardaki çalışmalar hafifledikçe mahallerimizdeki cadde ve sokaklarda kardan temizlenecektir.”

“Kat kütlelerine karşı dikkatli olun”

Vatandaşların kar ve buz kütlelerine karşı dikkatli olması gerektiği kaydedilen açıklamada, “Çarşı merkezi başta olmak üzere kent genelinde çatılardan düşebilecek kar ve buz kütlelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşaması için yapılan uyarıları dikkate alması gerekmektedir. Karla mücadele çalışmasını yürüten ekiplerimiz, çarşı merkezinde özellikle ana arterlerde yapılan araç parklarından dolayı zor anlar yaşamakta. Tüm araç sahiplerimizin duyarlılık göstererek, araçlarını daha uygun alanlarda park etmelidir”ifadelerine yer verildi.