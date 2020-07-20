Bingöl'de ağa takılan kuşları vatandaş kurtardı

Bingöl'de nehir kenarına bırakılan ağa takılan kuşları, bir vatandaş kurtararak doğaya saldı.

Genç ilçesinde bulunan Murat Nehri'nin kenarına balıkçılar tarafından atılan ‘tırıvırı' olarak bilinen ağların üzerindeki yemleri yemek isteyen kuşlar takıldı. Nehir kenarından geçerken kuşların ağa takıldığını ve yaşadıklarını fark eden Muhammet Tasalı, kuşları ağdan kurtararak doğaya saldı.

Kuşları kurtardığını dile getiren Tasalı, ağların bilinçsiz bir şekilde nehir kenarlarına bırakılmaması gerektiğini ifade etti.