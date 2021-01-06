İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de ahır yangını ,hayvanlar son anda kurtarıldı

Bingöl’de ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı.

Bingöl'de ahırda çıkan yangın korkuttu, hayvanlar son anda kurtarıldı.


Yangın, merkeze bağlı Alatepe köyünde bir ahırda çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hayvanların içinde bulunduğu ahırda dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark edenler hemen ahırdan hayvanları çıkardı.Çıkan yangında hayvanlar zarar görmeden kurtarılırken, ahır kullanılmaz hale geldi.


Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.