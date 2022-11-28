Bingöl'de 'Aile Bilinci' konferansı yapıldı

Bingöl'de düzenlenen 'Aile Bilinci' konulu konferans, yoğun katılım ile gerçekleşti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Değerler Eğitimi Projesi çerçevesinde Dr. Ferhat Aslan'ın katılımıyla 'Aile Bilinci' konulu konferans yapıldı. Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansa Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yusuf Tokuş, Şube Müdürü Muhittin Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansta, ailelerle bir araya gelen Dr. Ferhat Aslan, eşler arası sorunlar, sağlıklı ve doğru çocuk eğitimi, evlilik psikolojisi, kişisel gelişim ve yaşam motivasyonu gibi pek çok konuyu ele aldı. Aile hayatında ve toplumsal alanda mutluluğa ulaşmak ile ilgili hazırladığı eğitim videolarını ailelere izleten Aslan, birçok konuda da bilgilendirme yaptı.