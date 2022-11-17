Bingöl'de 'Aile Okulu' projesi eğitimleri devam ediyor

Bingöl'de başlatılan 'Aile Okulu' projesi çerçevesinde, ailelere yönelik eğitimler devam ediyor.

Bingöl'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Aile Okulu' projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde, ailelere yönelik eğitimler sürüyor.

Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için başlatılan Aile Okulu Projesi çerçevesinde 8 ana başlıkta velilere dönük eğitimler verilmek üzere, ilimizde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerimiz tarafından eğitici eğitimi verilen öğretmenlerimiz tarafından ailelere yönelik eğitimler devam ediyor. Aile Okulu Projesi'nde yaklaşık 44 saatlik bir eğitimle aile değerleri, kültürel değerlerimiz, aile içi iletişim, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişim, çevre bilinci, stres yönetimi, madde bağımlılığını önlemeyle ilgili yaklaşımlar gibi 10 farklı alanda ailelerimizi destekliyoruz. Çok daha müreffeh bir toplum olma yolunda emin adımlarla ilerlemekle ilgili çok önemli bir hizmeti, merkez ilçe, Genç, Solhan ve Karlıova Halk Eğitimi Merkezimiz üzerinden başlatmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Aile kavramının önemini vurgulayan Yücel, küresel çağdaki değişimlere bağlı olarak Türk aile yapısının da özünü kaybetmemesi adına yapılacak eğitimlerin önemli bir rol oynadığını söyledi.